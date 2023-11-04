Kılıçdaroğlu: ''Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi" dedi.

CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda, 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışıyor. Daha önce adaylığını açıklayan İlhan Cihaner ise oylamanın başlamasına saatler kala adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda konuşuyor. Kurultaydaki konuşmada Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sırtındaki hançerlerle seçime girdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Hiçbir partiye nasip olmayacak tarihi birlikte yaşıyoruz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyan partiyiz.

Ben dahil hiç kimse kendini partinin üstünde göremez.

İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi.

Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019. 2020, 2021, 2022, 2023... En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örnek; ne diyorlardı, her Salı konuşmaya çıkıyorlardı değil mi, bu CHP Sivas'ın ötesine gidemiyordu... Gidemiyorduk, illerine, ilçelerine giremiyorduk. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen evlere girdik.

Girilemeyen illere ve ilçelere girdik. Ve CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler.