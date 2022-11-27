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Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
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Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ'ın da olduğu 39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli suçlardan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32'si HDP'li, 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Gönderilen fezlekelerden 53'ü, HDP'li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ'IN DOSYALARI DA GÖNDERİLDİ

Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaretten" bir dosyası bulunuyor.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını kapsıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.

Etiketler fezleke cumhurbaşkanlığı dokunulmazlık ümit özdağ kemal kılıçdaroğlu
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