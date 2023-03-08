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Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart paylaşımı: Kadınlar kazanacak

Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart paylaşımı: Kadınlar kazanacak
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CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı ve 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 2024 yılında 8 Mart'ın meydanlarda coşkuyla kutlanacağını vurgulayarak 'kadınlar kazanacak' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım."

Etiketler kemal kılıçdaroğlu 8 mart 8 mart dünya kadınlar günü
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