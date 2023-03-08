Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart paylaşımı: Kadınlar kazanacak
CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak" dedi.
CHP Genel Başkanı ve 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 2024 yılında 8 Mart'ın meydanlarda coşkuyla kutlanacağını vurgulayarak 'kadınlar kazanacak' dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım."
Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım. pic.twitter.com/tI2kA63XZV— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2023
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