Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim müjdesi de esnafa!

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'taki mitingde iktidara geldiklerinde esnaf bakanlığı kurulacağının müjdesini verdi.

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasilerin mitingleri devam ediyor. Son olarak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sözüm var, 6 liderin sözü var, esnafı sahipsiz bırakmayacağız, onların bakanlığını da kuracağız, esnaf bakanlığı olacak. Hiç endişe etmeyin, bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

'Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen'. İnsanca hakça bir düzeni getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın.

Emekli de geçinemiyor. 2015 yılından bu yana ısrar ettim; bayramda birer maaş ikramiye verin. Önce parayı nereden bulacaksın dediler, bir sürü laf ettiler. Sözüm söz, asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vereceğiz. Kurban Bayramı'nda bankaya gidecek emekli kardeşim, 15 bin liralık ikramiyesini görecek. Kimin sözü? Bay Kemal'in sözü. Bay Kemal sözünden dönmez. Devasa bir bütçemiz var. Herkese para var, emekliye gelince 'Nereden bulacaksın?'. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim, paranın nereye harcanması gerektiğini gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz, bütçeye ödeneği koyarsınız, para da ona göre harcanır. 418 milyar doları dışarıya götürenler, götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Devlet bakidir, devlet adalet üzerine inşa edilir, parti değildir, parti devletine dönüştürdüler.

"EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE BÜTÜN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ KENDİ ÜLKELERİNE UĞURLAYACAĞIZ"

Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz, artık bir değişime ihtiyaç var, bir değişim olsun artık. Memleketi ne hale getirdiler? Bu memleket bir kuru soğana muhtaç hale gelir miydi ya?

"BİZE MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERENLERİN GERÇEK ANLAMDA MİLLİYETÇİ OLMASI LAZIM"

Ayrıca yatırım yapacağız. Filyos Limanı'nı Kılıçdaroğlu gelirse yapmayacakmış, niye yapmayalım? Yapacağız, daha güzelini, daha iyisini yapacağız. Tershanelerin büyümesi, istihdam yaratması lazım, yapmıyorlar. Para 5'li çetelere gidiyor. Sen 5'li çeteler için çalışırsın ben halk için çalışırım. Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek anlamda milliyetçi olması lazım.

Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Hiç endişe etmeyin, dosyayı kapattırmaya çalışıyorlar, kapattırmayacağım o dosyayı.

Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine neden hayır dedi? Ne vardı orada? Ben kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sordum, bu yabancı askerler kim? Kimi davet edeceksiniz, Erdoğan'a sordum. Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardır. Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet edeceğim diyorsun.

Vallahi billahi de her şey çok güzel olacak. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, hiçbir ayrımcılık yapmayacağım, 85 milyonu barıştıracağım, kavgadan bıktık ya, yetmez mi ya. Dünyanın en güzel ülkesinde huzur ve barış içinde yaşayacağız. Gönlüm ve yüreğim sizlerle beraberdir. Sizi saygıyla selamlıyorum