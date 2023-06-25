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Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e tebrik telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e tebrik telefonu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde hezimet yaşayan muhalefette çatırdamalar devam ediyor. CHP'de değişim sesleri gür bir sesle yükselirken Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu koruma derdinde.

İyi Parti'de kazan kaynıyor
6'lı masanın bir diğer ortağından ise istifalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Meral Akşener'in başarısız bir yönetim sergilediğini ifade eden isimler istifalarını verirken Meral Akşener'in nasıl bir pozisyon alacağı merak edilir oldu.

Kurultay gerçekleştirildi
İyi Parti 3. Olağan Kurultayı, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Tek aday olarak girdi, seçildi
Kurultayda tek aday olan Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.

Etiketler Kılıçdaroğlu Meral Akşener akşener
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