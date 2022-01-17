Kılıçdaroğlu'ndan Suriyelilere müjde! Tarih verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı'nda yaptığı konuşmada "En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu. Hatay'ın coğrafik öneminden söz eden Kılıçdaroğlu, "Suriye'de yaşanan dramın Hatay'a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Şöyle bir sözümüz var. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Tarih konusunda Hatay'ın bir kadim kent olduğunu sadece Türkiye için değil dünya tarihi açısından da önemli bir kent olduğunu biliyoruz.

Sayın başkan 900 bin Suriyeliye baktıklarını ifade etti. Suriye'de yaşanan dramın Hatay'a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Şöyle bir sözümüz var. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak.

İhracat merkezi aynı zamanda. Olağanüstü bir ovası var. Güzel nehri, tarihi coğrafyası...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le İmparatorluğun saray arasındaki uyuşmazlık ilk olarak İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun'dan Orta Doğu'ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal, o dönem Suriye'de görevlidir. Gazi bunu kabul etmez ve sarayı uyarır. Saraydan tekrar bir talimat gelmiştir 'İzin vereceksiniz' diye. Atatürk bu talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay'ın böyle bir özelliği daha var. Hatay'ın korunması çok eskilerde...

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Zaten demokrasi ile taçlandıracak olanlar da Millet İttifakı'nın temel aktörleridir.