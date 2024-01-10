Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor!

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde bazın bakanların yerel seçimlerde belediye başkan adayı olabileceği iddiası kulislere bomba gibi düştü. Kulislerden sızan son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bakanı aday göstereceği için kabine değişikliği yapmaya hazırlanıyor. İktidara yakın isim o bakanın adını da, aday gösterileceği ili de açıkladı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma devam ederken Ankara kulislerinden dikkat çeken bir iddia sızdı.

Son bilgilere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öcne Kabine'de Bakanlık yapmış olan isimlerin yanı sıra, mevcut bakanlarından birini daha 31 Mart'ta belediye başkan adayı olarak göstermeye hazırlanıyor.

İddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy her an AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanabilir.

Ersoy’un ismi Antalya’da aday olarak açıklanırsa Kabine'de boşalacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğuna atanacak isim için de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yazar Cem Küçük de bugünkü yazısında, Kabine değişikliği ile ilgili o iddiayı gündeme getirdi.

İddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Antalya'dan AK Parti adayı oluyor. Menderes Türel ise Kültür Bakanı olarak Kabine'ye giriyor.

İşte Küçük'ün köşesindeki o iddia:

"İddia ise AK Parti Antalya Büyükşehir'le alakalı. Orası için güçlü isim Hakan Tütüncü. Ancak bir duyumum var. AK Parti’nin Antalya Büyükşehir adaylığı için Mehmet Nuri Ersoy’u düşündüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da Menderes Türel’i kaydırmayı planladıklarını duydum. Elbette bu bir iddia."

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