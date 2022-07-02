Külliyedeki sazlı sözlü ziyafete suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ankara'da resmi törenle karşılanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ''Türkiye’ye yönelik aşağılayıcı davranışlarına sessiz kaldıkları, devlet teamüllerinin hiçe sayılmasına göz yumdukları ve Selman’a Saray’da ''Suudi Üstündür'' nakaratlı şarkı eşliğinde ziyafet vererek Türkiye’nin onurunu zedeledikleri'' gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de ülkesinin İstanbul’daki konsolosluğunda öldürülmesi sonrasında kopma noktasına gelen Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerinde son dönemlerde yeni bir evreye girildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçen hafta resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Devlet başkanlarına uygulanan protokolle karşılanan Prens Selman ve beraberindekiler için Saray’da bir de resmi ziyafet verildi. Basına kapalı gerçekleşen ziyafetin görüntüleri ise bir Suudi tarafından Twitter’da paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA İSME SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Ahmet Tuzlu (TRT sanatçısı), suç duyurusuna konu organizasyonun tertiplenmesinde görev alan yetkiler ve müzik ekibi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

HKP avukatları; Erdoğan ve Selman’ın da aralarında bulunduğu yetkililerin, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama” suçlarını işlediklerini belirtti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.

“ÜST DÜZEY PROTOKOL UYGULANIYOR, MÜZİKLİ ZİYAFETLER VERİLİYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, "Başta Recep Tayyip Erdoğan gelmek üzere Türkiye’nin onurunu yaralayan bu müzikli ziyafete katkı sunanlar hakkında; ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ile ‘Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama’ suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.