Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle başlayan faiz tartışmaları için "Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver" diyerek rest çekti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından “Faiz indirmeden, faiz indirmenin formülünü vereyim size… Hem döviz de yükselmez, piyasa allak bullak olmazdı” notuyla bir video paylaştı.

“Yetkililer faizin haram olduğunu yeni öğrenmiş” cümlesiyle başlayan videoda BTP lideri, “20 senedir sanki ülkeyi ben yönetiyorum, sanki televizyonlara çıkıp ‘çocuğuma krediyle, faizle gemicik aldım’ diye ben diyorum. Bugün çıkmış ‘faiz haram’ diyorlar. Günaydın arkadaşım!” dedi.

Hükümete ‘devlet bankalarından faizsiz kredi ver’ çağrısı

Hükümeti devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi vermeye çağıran Hüseyin Baş şu ifadeleri kullandı, “Haydi delikanlıysan, ‘hodri meydan’ diyorum; üç tane devlet bankası sayalım Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank. Sen bu bankalarla benim çiftçime, benim asgari ücretlime, benim işçime, benim esnafıma sıfır faizle kredi ver, elinden tutan mı var? Sen ‘faiz haram’ diyorsun, bu bankalar 750 milyon dolar krediyi elin oğluna verip parasını geri almazken iyi, ‘bir tane ünlünün 10 milyon lira kumar borcunu kredilendirip yardım ettik’ derken iyi ama şu vatandaşa gelince yüzde bilmem kaç faizle şunu alacaksın! Elinden tutan yok, hükümet senin, kimsenin lafını dinlediğin de yok, şu millete faizsiz krediyi ver.”