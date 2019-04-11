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  4. 11 Nisan 2019 18:16

Mansur Yavaş'tan ilk operasyon ! İki isim görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki ismi görevden aldı.

Mansur Yavaş'tan ilk operasyon ! İki isim görevden alındı
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AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin genel sekreterliğe getirdiği Refik Tuzcuoğlu'nu görevden alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan'ı getirdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk operasyonunu AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin göreve başlattığı Refik Tuzcuoğlu’na yaptı. Görevden alınan Tuzcuoğlu’nun yerine Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu vekalet etmeye başladı. Bu göreve MHP eski milletvekili Murat Özgan’ın atanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde büyük yolsuzluklarına ilişkin iddiaların araştırılması için de düğmeye basan Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan’ı da görevden aldı. Yerine belediye müfettişlerinden Ata Şengül atandı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Seçimden sonra Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’ni Cumartesi günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclisin iki başkan vekili bu toplantıda seçilecek. Çoğunluk AK Parti’de olduğu için Başkanvekillerinin AK Parti’li üyelerden seçilmesi bekleniyor.

Sözcü

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