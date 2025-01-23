Meral Akşener cephesinden ''kabine'' iddialarına yanıt geldi

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddialarına Akşener cephesinden yanıt geldi.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi.

Söz konusu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Akşener cephesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

'AKTİF SİYASETİ BIRAKTI'

Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.

Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuştu.

Ayrıca Akşener'in danışmanı, geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Son günlerde kulislerde Meral Akşener'in kabineye gireceği konuşulmaya başlandı. İYİ Parti'nin eski sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması da bu iddiayı güçlendirdi. Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını öne sürdü. Portakal, ''İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız. Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk başka bir şey değil. Yazık. Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım Akşener şu sözünün arkasında duracak mı? Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Sinan Ateş'in katillerinin bulunmasıyla ilgili şöyle diyor: 'Eğer, katilleri, azmettiricileri bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim.' Geçmiş yıllarda bu sözü söylemişti.'' ifadelerini kullandı.