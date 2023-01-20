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Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti liderinin 26 Ocak’ta kendisinin ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Akşener, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etmişti.

Akşener, dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelmişti. Akşener, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

Etiketler Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
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