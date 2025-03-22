Meral Akşener'in sessizliğinin nedeni belli oldu

Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasıyla yatıp kalkarken İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in hiç bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. Akşener'in neden sessiz kaldığı belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu’na belediye başkanlığı sürecinde destek veren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB’ye operasyon ve İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili görüşleri merak edilse de Akşener'den bugüne kadar hiçbir yorum gelmedi.

Odatv, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar’a ulaştı.

Akşener’in kalemi Esma Bekar, Akşener'in uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.

Yaptığı yorumlarla sıklıkla gündem olan Meral Akşener’in bu kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.