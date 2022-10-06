Metin Feyzioğlu büyükelçi oldu

Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin KKTC büyükelçisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını aldıktan sonra yeni Büyükelçilere görev yerlerini tebliğ etti.

Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC büyükelçisi olarak atandı.

Çağatay Erciyes Atina Büyükelçisi olurken, Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilcisi, Zeki Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi oldu.

ERDOĞAN - METİN FEYZİOĞLU TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlık görevini yürütürken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile tartışma yaşamıştı. 2014 yılında Danıştay’ın 146. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Metin Feyzioğlu'nun sözleri Erdoğan'ı bir hayli kızdırmıştı. Feyzioğlu'nun konuşmasını "Yanlış konuşuyorsun" diyerek bölen Erdoğan'a, dönemin Barolar Birliği Başkanı da ''Neyi yanlış konuşuyorum sayın Başbakan'ım?'' diye sordu. Bunun üzerine Başbakan da ''Böyle bir edepsizlik olmaz ki'' dedi.

Bunun üzerine Feyzioğlu, kürsüden ''Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam. Çok yapıcı bir konuşmaydı” yanıtını verdi.

Erdoğan daha sonra konferans salonunu terk etmişti.

BUZLAR ERİDİ

2016 yılına gelindiğinde ise Erdoğan ve Feyzioğlu arasındaki buzlar eridi. Saray’da düzenlenen barolar toplantısında, Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını sık sık anmıştı. Darbe girişimi gecesi Erdoğan’ı televizyonda gördüklerini ifade eden Feyzioğlu, “Sizin televizyonda yaptığınız açıklamayı dinlediğimizde de yüreğimiz ferahladı ve bu girişimin püskürtüleceğini anladık. Liderliğiniz sayesinde darbe püskürtüldü” demişti.

"ÇOK ŞÜKÜR DEĞİŞTİM"

2021 yılına gelindiğinde Feyzioğlu, Hürriyet gazetesine verdiği söyleşide, "Bana diyorlar ki, ‘Sen değiştin’. Evet ben değiştim, tabii değiştim. Çok şükür değiştim. Benim sabahımla akşamım aynıysa, sabahtan akşama kadar geçen vaktimi ziyan etmişimdir. Tabii ki değişeceğiz, her gün bir şey öğreneceğiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

METİN FEYİZOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı.

1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi oldu.

Feyzioğlu, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.