Metropoll Araştırma da 2. tur seçim anketini yayımladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turuna 2 gün kala Metropoll Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı...

Metropoll Araştırma şirketi, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anketi açıkladı.

25 Mayıs'ta 1.500 kişinin katılımıyla yapılan ve yüzde 95 güven oranında olduğu söylenen anketten kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3

İLK TUR SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü almıştı.