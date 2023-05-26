  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Metropoll Araştırma da 2. tur seçim anketini yayımladı

Metropoll Araştırma da 2. tur seçim anketini yayımladı

Metropoll Araştırma da 2. tur seçim anketini yayımladı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turuna 2 gün kala Metropoll Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı...

Metropoll Araştırma şirketi, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anketi açıkladı.

25 Mayıs'ta 1.500 kişinin katılımıyla yapılan ve yüzde 95 güven oranında olduğu söylenen anketten kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3

 İLK TUR SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü almıştı.

AK Parti'nin oyu yüzde 40 diyen ankette dikkat çeken ayrıntıAK Parti'nin oyu yüzde 40 diyen ankette dikkat çeken ayrıntıGüncel

 

Etiketler metropoll seçim anketi son seçim anketi anket seçim anketi sonucu 2'nci tur anketi 2'nci tur seçim anketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
Gece yarısı korkunç olay! Çığlıklar tüm mahallede çınladı
CNN Türk ''Erdoğan'ın koltuğunu'' canlı yayına çıkardı
Emekliye kademeli zam! Yüksek prim ödeyen daha çok zam alacak
Erdoğan: ''Ne kadar entel dantel varsa...''
Dün iptal edilen benzin zammı bugün geliyor
Selin Ciğerci'den çılgın tatil! Bikinisini çıkartıp attı
Ekipler görünce şoke oldu: 24 ayar saf altından yapılmış...
Çocuk tacizcisine linç girişimi!
TRT 1 gecede Sinan Oğan'ı uçurdu