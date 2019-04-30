Mezuniyet töreninde ''AA'ya göre mezunuz'' pankartı

CHP'li Tuncay Özkan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki bir lisede mezuniyete hazırlanan öğrencilerin yaptıkları pankartları yayımladı.

Hazırlanan pankartlarda, öğrencilerin; "Bekleyin notlar tekrar sayılıyor", "AA'ya göre bile mezunuz" şeklinde notlar yazdıkları görüldü.

CHP'li Özkan ise, paylaşıma, "Bu pankartlar ne bir eylemden ne de bir üniversite mezuniyet töreninden... Görüntüler İstanbul'da bir lisede mezuniyete hazırlanan çocuklarımızdan... Yaptığınız adaletsizliği herkes görüyor, biliyor! Türkiye'ye yaşattığınız utançla alay konusu oluyorsunuz!" diye yazdı.