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  4. 30 Nisan 2019 13:00

Mezuniyet töreninde ''AA'ya göre mezunuz'' pankartı

CHP Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mezuniyet töreninde ''AA'ya göre mezunuz'' pankartı
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CHP'li Tuncay Özkan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki bir lisede mezuniyete hazırlanan öğrencilerin yaptıkları pankartları yayımladı.

Hazırlanan pankartlarda, öğrencilerin; "Bekleyin notlar tekrar sayılıyor", "AA'ya göre bile mezunuz" şeklinde notlar yazdıkları görüldü.

CHP'li Özkan ise, paylaşıma, "Bu pankartlar ne bir eylemden ne de bir üniversite mezuniyet töreninden... Görüntüler İstanbul'da bir lisede mezuniyete hazırlanan çocuklarımızdan... Yaptığınız adaletsizliği herkes görüyor, biliyor! Türkiye'ye yaşattığınız utançla alay konusu oluyorsunuz!" diye yazdı.

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