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MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 6 ilçe ve 49 beldede toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda Elazığ Alacakaya'da Şahin Yıldırım, Arıcak'ta Yağız Atagün, Baskil'de Tuncer Turus, Karakoçan'da İrfan Güneş, Kovancılar'da Hasan Aydın ve Maden'de Selçuk Karaca'yı aday gösteren MHP, Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 6 ilçe ve 49 beldede toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 6 ilçe ve 49 beldede toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 6 ilçe ve 49 beldede toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 6 ilçe ve 49 beldede toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

 

Etiketler mhp aday yerel seçim belediye başkanlığı yerel seçim adayları seçim adayları seçim
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