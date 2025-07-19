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MHP eski Genel Başkan Yardımcısı'ndan Bahçeli'ye yaylım ateşi

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı'ndan Bahçeli'ye yaylım ateşi
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MHP lideri Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun. Biri Kürt, diğeri Alevi olsun” tavsiyesine MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'dan çok sert bir tepki geldi.

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakaları Başkanı Atila Kaya, ünlü gazeteci İsmail Saymaz’ın bugünkü haberinde Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun. Biri Kürt, diğeri Alevi olsun” tavsiyesine ateş püskürterek, “Türkiye’yi Lübnan’a, Irak’a çevirmenin adı ‘milliyetçilik’ olamaz! Türklüğün şerefi, buna karşı durabilmektir!” dedi.

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü haberinde çarpıcı bir ayrıntıya yer verdi. Saymaz, 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ için DEM’e elini uzatan Bahçeli’nin birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, sözü milli bütünlüğe ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi getirdiğini söyledi. Saymaz, “Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için Bahçeli şöyle dedi: “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” Bahçeli’nin Alevilere dair öteden beri hassasiyeti biliniyor” dedi.

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya ise Saymaz’ın paylaştığı bilgiye dair Bahçeli’yi topa tutarak, “Bunun yalanlanması için dua eden MHP’liler, doğrulandığı takdirde; “lidere sadakat şerefimizdir” diyerek, bunu bile savunabilecekler mi?! Türkiye’yi Lübnan’a, Irak’a çevirmenin adı ‘milliyetçilik’ olamaz! Türklüğün şerefi, buna karşı durabilmektir!” dedi.

Bahçeli'den bir sürpriz hamle daha: ''Cumhurbaşkanı'nın biri Kürt, diğeri Alevi 2 yardımcısı olsun''Bahçeli'den bir sürpriz hamle daha: ''Cumhurbaşkanı'nın biri Kürt, diğeri Alevi 2 yardımcısı olsun''Güncel

 

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Etiketler atila kaya MHP Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı alevi kürt
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