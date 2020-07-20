MHP'de Cemal Enginyurt depremi! İhraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "TBMM Grup Başkanlığı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi." dedi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"MHP'den bir disiplin kararı geldi. Cemal Enginyurt kesin ihraç istemiyle disipline sevkedildi. Hukuki süreçten bahsedecek olursak Enginyurt'un savunması alınacak ve muhtemelen de ihracı gibi bir durum söz konusu olabilir. Disiplin Kurulu karar verecek buna. Neden ve gerekçe olarak da Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan bir açıklama geldi. Açıklamasında 'Basında yer alan açıklamaları nedeniyle...' şeklinde bir bilgi verildi. Cemal Enginyurt'un katıldığı bazı televizyon programlarında verdiği demeçlerde parti görüşlerinin dışına çıktığıma yönelik parti kurmaylarından bazı bilgiler geliyor. Hali hazırda MHP'nin 49 vekili bulunuyor. Enginyurt'un ihracı durumunda bu sayı 48'e düşecek."

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt , 9 Nisan 1965, Ordu, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski milletvekili. 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili adayı olan ve seçimi kazanan Enginyurt, MHP Ordu milletvekili olmuştur.