MHP'li Başkan Akşener ve Kaftancıoğlu'na hakaret yağdırdı

MHP Hatay Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımında, Kaftancıoğlu'na, "köpek" diyen MHP'li Gül, Akşener için ise, "Sokak karısı dilin kopsun" diye yazdı.

"SEN TAM BİR REZİLSİN"

MHP'li Gül, Kaftancıoğlu'nu etiketlediği mesajında, "Türk Milliyetçilerini Düşman olarak gören hain zihniyet CHP’yi ele geçirmiştir. Ben Atatürk sevdalısı Cumhuriyet aşığıyım diyen CHP’ye oy veren tüm vatandaşlarımız bu ihaneti görmelidir. CHP İstanbul İl Başkanı Türk Düşmanlığınında sınır tanımayan bir köpektir. @ccanannnnnn" diye mesaj yazdı.

MHP'li Gül, Akşener'in "Kış geliyor" göndermeli mesajının altına ise, "Sen tam bir rezilsin. Hadsizlikte sınır tanımayan sokak karısı dilin kopsun" yorumunda bulundu.

MHP'li Gül'ün mesajları tartışma yaratırken, sosyal medyada birçok kişi Gül'e tepki gösterdi.

ERDOĞAN'A HAKARETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, MHP'li İbrahim Gül'ün arşivinden de dikkat çeken mesajlar çıktı.

MHP'li Başkan'ın geçmişte attığı ve şu anda silmiş olduğu mesajlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için tartışma yaratacak mesajlar attığı ortaya çıktı.

MHP'li İbrahim Gül'ün, arşivinde, Erdoğan için, "alçak" ve "omurgasız" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkarken, yine Erdoğan için, "AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Öcalan", "Öcalan’ın hasbası, İsrail’in yosması, Barzani’nin kankası, salak Bilal’in babası RTE" gibi yorumların da olduğu görüldü.