MHP'li milletvekilinin ''uluduğu'' video olay oldu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek, gittiği Kazakistan'ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları'nda bozkurt gibi uludu. Enginyurt ulumadan önce, "Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı'ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek iki kez bozkurt gibi uludu.

"TANRI TÜRKÜ KORUSUN"

Enginyurt konuşmasını, "Bütün bozkurtlara selam olsun. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin" diyerek sonlandırdı.