MHP'li Semih Yalçın: Aday adayı listelerimize sızma girişimi tespit ettik

Milletvekilliği adaylığı başvuru sürecini tamamlayan MHP'den yapılan açıklamada, 'aday aday listelerine sızma girişimleri' tespit ediğini duyuruldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Partiden yapılan açıklamada, 1890 kişinin başvurusunun kabul edildiği duyurulmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partilerine yapılan başvurularla ilgili “aday aday listesine sızma girişimleri” tespit ettiklerini açıkladı.

Yalçın’ın imzasıyla, MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, başvuruların titizlikle incelendiği belirtildi.

Toplam yapılan başvuru sayısının 4693 olarak bildirildiği açıklamada, başvuru trafiğinde olağandışı hareketlilik gözlendiği belirtilerek, “İncelemeler sırasında; partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir” denildi.

Yalçın’ın imzasıyla yanıtlayan metnin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir.

Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir.

MHP’nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesi, YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna iftiharla açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."