MHP'li Usta ateş püskürdü: ''Densiz''

Yaptığı açıklamalardan sonra parti üyeliğinden kesin ihraç talebiyle disipline sevkedilen MHP'li Erhan Usta, twitter hesabından, görevden alınan AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman'a ateş püskürdü.

Usta, "Bu densize haddini bildirdiği için Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" diye paylaşımda bulundu.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti’nin görevden alınan İl Başkanı Hakan Karaduman’ın söylediği “MHP’nin Samsun’da 10 ilçede güçlü olduğu iddiasına ancak gülebilirim” açıklamasına cevap olarak “İttifak Samsun için olmazsa olmazımız değildir. Jest ve rest arasında sadece bir harf fark vardır “açıklamasını yapmıştı.

MHP Genel Merkezi, İl Başkanı Taner Tekin’i görevden almış, Usta’yı tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı’na sevk etmişti. Usta, AK Parti eski İl Başkanı Hakan Karaduman’a yönelik tepkisini sürdürdü. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Usta, “Ülkücü hareket ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Samsun AK Parti İl Başkanı bir TV programında ülkücü hareketi aşağılayıcı, tahkir edici ve yok sayıcı ifadeler kullanmıştır “diye yazdı.

ERDOĞAN KARADUMAN’A HADDİNİ BİLDİRDİ

Twitterdan paylaşımlarına devam eden Erhan Usta, “Ne acıdır ki bu densize haddini bildirmek için sarf ettiğim sözlerden dolayı partimden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bu densize ben haddini bildiremedim ama, Sayın Cumhurbaşkanı görevden alarak haddini bildirmiştir. Bu vesileyle kendisine teşekkür ederim.” dedi.

Uzun yıllar bürokratlık yaptığını hatırlatan Erhan Usta, ihraç edilse dahi başka bir partide siyaset yapmayacağını açıkladı.