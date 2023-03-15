Muharrem İnce'den Elon Musk'a ''bot hesap'' çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Twitter'da Elon Musk'ı etiketleyip bot hesaplarla ilgili çağrıda bulundu.

Seçimlere kısa bir süre kala siyaset gündeminde tartışmalar sürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medyanın gündeminde. Bot hesaplarla ilgili sosyal medyada tartışmalar sürerken Muharrem İnce'nin Twitter'da Elon Musk'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"GERÇEĞİN NE OLDUĞUNU AÇIKLAYABİLİR MİSİN?"

İnce paylaşımında Elon Musk'a seslendi. İnce'nin İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Sevgili Elon, rakiplerim Twitter'da beni takip eden ve destekleyen gençleri "bot" hesapları olarak suçluyorlar. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin?" dedi.

"VARSA BOT HESAPLARI SİLEBİLİR MİSİN?"

Paylaşımın devamında ise "Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler" ifadeleri yer aldı.