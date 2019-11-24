Muharrem İnce'nin tepki gösterdiği CHP Sözcüsü Öztrak'tan cevap

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'Külliye'ye giden isim Muharrem İnce' iddiası gündemi karıştırdı. İddiaların odağındaki isim İnce, önce Kılıçdaroğlu'na sonra da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. İnce'nin tepkisine de Öztrak cevap verdi: Sakin kalmalıyız.

"CHP'YE KUMPAS KURULDU"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklamanın ardından Twitter'dan uyarıda bulundu.

Öztrak, "Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz" dedi.

İlk olarak Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kaleme aldığı köşe yazısının ardından başlayan "Külliye'ye giden CHP'li" tartışması sürüyor.

GÜRSEL TEKİN DE KONUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi. Gürsel Tekin şunları ifade etti:

CHP'yi ayakta tutun gelenekleri, kurallarıdır.Türkiye gündemini öteleyenve hepimizi üzen bir olaydır. Genel Başkanımız kısa sürede meseleyi çözecektir. Sayın İnce söyledikleri çok ağır laflardı. CHP'de tabi ki yanlış siyasetçiler olabilir, ama bunların CHP'yi esir alacak güçler olduğuna inanmıyorum.

Aile içerisinde böyle meseleler olabilir, kardeşçe çözülecektir. Baştan itibaren bu meseleyi yok saysaydık bu duruma gelmeyecekti. Biz bu konuyu ciddiye alarakbiraz hata yaptık. Bu tartışmadan dolayı CHP'de bir değişim olacağına inanmıyorum. CHP tüm bu meselelerin üstesinden gelecektir, biraz sabırlı olun.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Yalova'da basın açıklaması yapan Muharrem İnce, CHP yönetimini eleştirerek şunları söylemişti: Genel Başkan'ın ve Parti Sözcüsü'nün 'Biz ona güveniyoruz' dememeleri ciğerimi dağladı. Kumpas mı var? Sen malzemeyi verirsen kumpas olur. Dedikoduyu kim çıkarıyor arkadaşlar? Dedikodu CHP Genel Merkezi'nde mi çıkıyor AK Parti'den mi? Gazeteci 'doğrulattım' diyor. Varsa dedim giden kişi CHP'li olamaz ama CHP'de bulunabilir. CHP'li olanlarla CHP'de bulunanlar aynı kişi değil. Onlar parti tökezleyince giderler. Onlar milletvekili olmak için gelmişler, çıkar için gelmiştir.

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