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Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na rakip olacak mı ? İlk kez açıkladı

Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na rakip olacak mı ? İlk kez açıkladı
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36 yıl sonra CHP listelerinden Meclis'e giren Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen 'adaylık' sorusuna "Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur" yanıtını verdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, bir başbakanlığı kaybettirdi. Sayın Baykal ile olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. Şimdi sinirlendiğim zaman yumruğu cebime koymayı öğrendim."

Sarıgül, CHP'nin kurultayında genel başkanlığa 'aday' olmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise, şu yanıtı verdi:

"Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim. Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur." 

Mustafa Sarıgül, 23 Haziran Cuma günü de Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) resmi olarak CHP ile birleşeceğini, daha sonra da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydetti.

Etiketler tdp mustafa sarıgül chp kemal kılıçdaroğlu adaylık genel başkanlık
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