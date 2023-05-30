Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı: ''İçimde bir burukluk var''

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olması için çok büyük çaba sarf ettim. 36 yıl sonra parlamentodayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum” dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de kaydını yaptırdı. Sarıgül "Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması için çok çalıştım, çok çabaladım, ne yazık ki olmadı" diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP'den 28'inci Dönem Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, TBMM'de mazbatasını aldı. 36 yıl aradan sonra yeniden Meclis'e giren Sarıgül, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini hatırlatan Sarıgül, "Demokratik parlamenter sisteme geçiş için en uygun adayın Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek kendisine kayıtsız şartsız destek verdim. Sayın Kılıçdaroğlu da beni Erzincan’da görevlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması için çok çalıştım, çok çabaladım, ne yazık ki olmadı" dedi.

'YUMRUĞUMU CEBİME SOKMAYI ÖĞRENDİM'

Vekil olduğu için sevinçli olmadığını ifade eden Sarıgül şöyle devam etti: "İçimde bir burukluk var. Aynı zamanda da 36 yıl sonra TBMM’de olmanın heyecanını da yaşıyorum. Ne Türkiye 36 yıl önceki Türkiye ne de ben 36 yıl önceki Sarıgül’üm. Türkiye değişti gelişti, ben de değiştim. Sinirlendiğimde yumruğumu cebime sokmayı öğrendim. Ülke meseleleri ve çözüm yolları üzerinde daha bilgi sahibiyim. Daha deneyimliyim. Bunları TBMM çalışmalarıma yansıtacağım. Can Erzincanlılarla kurduğum gönül bağının ağırlığı ve sorumluluğunu üstümde taşıyorum. Hiçbir parti farkı gözetmeden Erzincan’ın yüzde yüzünü kucaklayacağım. Türkiye huzurlu, mutlu, bir ülke olsun diye çalışacağım."