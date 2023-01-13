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Mustafa Şentop İsveçli mevkidaşıyla görüştü

Mustafa Şentop İsveçli mevkidaşıyla görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveçli mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye’nin tepkisini ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop, "Yaşanan olay kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuştur. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz." dedi.

Etiketler mustafa şentop mevkidaş isveç
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