Özel 7'den 77'ye herkesin beklediği seçim vaadini açıkladı

CHP lideri Özgür Özel iktidara geldikleri zaman izleyecekleri ekonomi politikaları hakkında açıklamalarda bulundu ve "iktidara geldiğimizde vergileri düşüreceğiz" sözünü verdi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimi kazandıkları takdirde emekliler için ne yapacağını açıkladı. Özgür Özel “Birincisi ilk seçim vaadi olarak, emekli maaşını asgari ücretin altında bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Özel ”En düşük emekli asgari ücretin altında artık hesaplanmasına izin vermeyeceğiz. Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın ama yapamadı. Ülke büyük krizde para yok yapamadı. Erdoğan, emekli maaşına zam yapılabilmesi için 17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım dedi. Düzenlemenin hayata geçmesi için 680 milyar lira gerekiyor, Bu para var, ancak Erdoğan bu parayı zengin müteahhitlere verdi. Ayrıca, Erdoğan’ın affettiği toplam vergi miktarı 666 milyar lira, bu da müteahhitlerin cebine girdi” açıklamasında bulundu.

EMEKLİLER İÇİN FORMÜL

Emeklilerin ekonomik problemleri hakkında konuşan Özgür Özel “Türkiye CHP iktidara geldiğinde ne olacak, adaletli vergi sistemi olacak vergide reform olacak, vergide devrim olacak. Çok net söylüyorum. Bugün Türkiye’de toplanan vergi 100 lira bunun 65 lirası normal vergi değil dolaylı yollardan alınan vergi. Yani benzin istasyonuna giren fabrikatör de aynı vergiyi veriyor. Asgari ücret alan da aynı vergiyi veriyor. Süt alan kişi işsizse de aynı vergiyi veriyor Türkiye’nin en zengin iş insanıysa da aynı vergiyi veriyor. Elektrik de su da telefonda bunlar dolaylı vergi. Bu dolaylı vergi asla yüzde 65 olacak vergi değil bunu değiştireceğiz.” dedi.

Özel, CHP iktidara geldiğinde alınan vergileri düşürüp, satın alma gücünün yükselmesi için şu politikaları izleyeceğini anlattı:

”Şöyle düşünelim; vergiyi 65’den 30’a indirdiğimizi düşünün kademelerle. Bir kere alınan vergiler yarıya düştüğünde satın alma gücü o oranda artmış olacak. İkincisi de yüzde 24’ü de maaşlardan kesilen gelir vergisi, çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Biz neyi değiştireceğiz bu durumda 120 bin lira alan birisiyle 20 bin lira alan birisinden alınacak vergiler aynı vergi diliminde olmayacak. ‘dedi.

DOLAYLI VERGİ OLACAK İŞ DEĞİL, KESİNLİKLE DEĞİŞECEK

Adil bir vergi sisteminin olmadığını eleştiren Özel, Türkiye’de alınan verginin yüzde 89’luk kısmının kazanandan, yüzde 11’inin de herkesten alınması gerekirken, biz tam tersini yapıyoruz. Yüzde 11’ini kazanandan, yüzde 89’unu zorunlu vergilerle ya da dolaylı vergilerle maaştan keserek alıyoruz. Çalışanlar yüzde 24’ünü ödeyecek patronlar yüzde 11’ini ödeyecek bu olmaz. Türkiye’de en büyük sorun para kazanmayandan vergi alınıyor olması” dedi.

“TALİMATI VERENLER FETÖCÜ ÇIKTI”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi direnişinin 11. yıldönümünde gezi parkının ne anlam ifade ettiğini şu sözlerle anlattı:

”İnsanların ilk önce bir çevre hassasiyetiyle, her tarafı taş olmuş o Taksim meydanında ortasında Gezi Parkı bir gibi cennet var. Bir duyduk ki oraya Topçu kışlası yapılacakmış. Kışlanın yapılması demek ağaçların kesilmesi demek. Herkes buna itiraz etti. Taksim inisiyatifi gibi inisiyatifler ortaya çıktı. Benim hayatım oda başkanlıklarıyla geçti. Bir şehirde bir mesele olduğunda oda başkanları toplanırlar, görevlendirmeler yapılır basın açıklama yapılır, ilin milletvekillerine gidilir. Gezi Parkı için de böyle bir inisiyatif ortaya çıktı. Gezi’de yargılananların önemli bir kısmı meslek odalarının başkanı olduğu için oradaydı. Gittiler bir gece yarısı dozerleri oraya dayadılar. O zaman insanlar oraya koştular. Sonra karşılıklı psikolojik harp var. oraya çadırlar kuruldu, gecenin bir yarısında içinde insan olan çadırları yaktılar. O talimatı verenlerin hepsi sonradan FETÖ’cü çıktı. Oralar karışsın diye çaba devletin içerisinden var o dönemde.

Tayfun Kahraman ve bütün inisiyatif Bülent Arınç’la bir görüşme yapıyorlar, açıklamalarından bir tanesi İstanbul, Hatay, Ankara emniyet müdürleri görevden alınmalıdır çünkü saldırgan tutum içerisindeler diyorlar. Hepsi FETÖ’cü çıktı .Bunu görmek lazım. Kötü tabir ama at izi ile it izi birbirine karıştı diyorlar ya öyle bir noktada Gezi davası. Gezi davası önce çevre duyarlılığı sonra yaşam biçimine mücadeleye direnmeye başlıyor oradaki insanlar. Türkiye’de 80 ilde 15 milyondan fazla kişi sokaklara çıktılar ve barışçıl protestolar yaptılar. Gezi deyince son gece polisin müdahalesi ile ortaya çıkan görüntüler akla geliyor ama çok barışçıl bir sürecin son noktasıdır o”.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan ziyareti öncesinde görüşmenin birebir olduğuna dikkat çekerek, büyük bir heyetin olmayacağını söyledi.

NORMALLEŞME İÇİN GEZİ PARKI TUTUKLULARINDA BEKLENTİ NE?

“Hukuka, Anayasa’ya uyulmasını bekliyorum. Uluslararası anlaşmalara uyulmasını bekliyorum. Osman Kavala için AİHM, AYM kararları var. Can Atalay için AYM’nin çok net kararları var. Kanuna ve hukuka uyulursa, ki bazen çok vicdanları kanatan şeyler oldu. Hizbullah terör örgütünün domuz bağı yapan adamları kanun yararına bozmayla affedildiler. Bu kadar büyük hukuksuzluk için hiç beklememek lazım.”