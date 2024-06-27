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Özel ile Kılıçdaroğlu yeniden bir araya geldi

Özel ile Kılıçdaroğlu yeniden bir araya geldi
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TBMM'de eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için düzenlenen cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldi.

85 yaşında hayatını kaybeden AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM'de tören düzenlendi. Cenazeye katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yakış'ın eski mesai arkadaşları, milletvekilleri ile ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından Yakış’ın ailesi, taziyeleri kabul etti.

 

Etiketler CHP özgür özel kemal kılıçdaroğlu görüşme yaşar yakış Cenaze
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