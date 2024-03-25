Özel'den Erdoğan'a: ''İsrail'le ticareti durdur!''

CHP lideri Özgür Özel, İzmir Bayraklı iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde, "İsrail'le ticareti durdur, Ticaret durmadan zulüm bitmez' pankartı taşıyanların gözaltına alındığına dikkati çekerek "Gözaltına alınan arkadaşların arkasındayız. Biz de Filistin'e destek için İsrail'e ticarete son vermelisin diyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayraklı iftar programında konuştu. Bayraklı Belediyesi Matematik Parkı'nda düzenlenen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmasına, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'daki mitinginde, "İsrail'le ticareti durdur, Ticaret durmadan zulüm bitmez' pankartı taşıyanların gözaltına alındığına dikkat çekti ve "Gözaltına alınan arkadaşların arkasındayız. Biz de Filistin'e destek için İsrail'e ticarete son vermelisin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yine 3 aydır Filistin'de Hamas'ın yapmış olduğu bir saldırıya cevaben İsrail devletinin yapmış olduğu devlet terörüyle Filistin'de 32 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuktu. Bu katliama dur demek için dünyadaki 140 ülkedeki siyasi akrabalarımıza mektup yazarak Sosyalist Enternasyonal'de Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kurultayında ayrı ayrı çağrılar yaparak ifade etmiştik. Bugün Türkiye'nin sıcak gündeminde de Filistin var olmalı. Orada akan kan durmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3. Genel Başkanımız Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit'in durduğu noktadayız. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Yaser Arafat'la kurduğu dostluk, dayanışma ve Filistin'e sahip çıkan pozisyon, Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonudur. Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin'e koyduğu dayanışma, mücadele, mücadelemizdir. Onların da tarih önünde saygıyla huzurlarında eğiliyoruz.

Tayyip Erdoğan'ın Ankara mitinginde dün Filistin'e destek olmak için İsrail'le ticareti durdur. Ticaret durmadan zulüm bitmez diyen pankartı taşıyanları yaka paça gözaltına aldılar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Meydanlara gelen, tepki gösteren gençleri gözaltına alma. Filistin'e sahip çıkanları gözaltına alma. Bunların gereğini yap. Bunu yapmanı bekliyoruz ve ailendekilerin yakın çevrenin yandaşlarının İsrail'le yaptığı ticaretin Filistin'e bomba olarak yağdığını, Filistin'in bundan cesaret aldığını hep birlikte görüyoruz. Bu yüzden biz de toplattığı pankartın gözaltına aldırdığı arkadaşların arkasındayız. Filistin'e destek için İsrail'e ticarete son vermelisin diyoruz.”