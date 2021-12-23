Saadet Partisi'nden 'Nebati' videosu: Göz var, izan var; ışıltı yok

Saadet Partisi yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'gözlerimin içine bakar mısınız?' sözlerine ilişkin bir video paylaştı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT canlı yayınında “Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?” sorusuna “Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız. Ne görüyorsunuz gözlerimde?” yanıtını vermişti.

Nebati’nin bu sözleri tepkilere neden olmuştu.

SAADET PARTİSİ: GÖZ VAR, İZAN VAR; IŞILTI YOK!

Saadet Partisi tarafından “Göz var, izan var; ışıltı yok!” notuyla paylaşılan videoda Nebati’nin sözlerine göndermede bulunuldu.

Videoda Bakan Nebati’nin ilgili sözlerinin olduğu anlar gösterilirken ekonomik gidişattan ve yoksulluktan dert yanan yurttaşların isyanı da arka fonda duyuldu.