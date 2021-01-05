Saadet Partisi'nin ''zam'' reklamı sosyal medyayı salladı!

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Saadet Partisi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gıdaya gelen zamları eleştirdi.
Saadet Partisi’nden paylaşılan zam videosunda, enflasyon oranının %14 açıklanmasından yola çıkılarak “Gerçek enflasyon marketlerde” denildi.
Yapılan paylaşımda temel gıda maddelerinin fiyatları yazılırken, “2020’de doldurduğunuz sepetin 2021’de sadece yarısını doldurabilirsiniz” dendi.
TELE 1
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