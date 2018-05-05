Saadet'in anketi: ''Cumhur ittifakı %50'yi bulamıyor''

Seçimlere giderken en çok konuşulan partilerden biri haline gelen SP’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti-MHP ittifakının yüzde 43-44’lerde, muhalefetin ise yüzde 55-56’larda olduğunu, cumhurbaşkanı seçiminin ise ikinci tura kalacağını hesaplıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberine göre Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesi ve AK Parti-MHP ittifakına karşı muhalefetin ittifak çabaları sürerken SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu ile 24 Haziran’a ilişkin yaklaşım ve öngörülerini konuştuk. Karamollaoğlu, anket firmalarından aldıkları parti ve ittifak bloklarının oy oranlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Karamollaoğlu’nun oy oranlarına ilişkin verdiği bilgiler ve 24 Haziran hesabı şöyle:

Sorgulayan yüzde 8

Bize verilen bilgilere göre AK Parti’nin şu anda yüzde 24 kemik oyu var. Yani bu yüzde 24’lük seçmen, net olarak kararını vermiş ve asla değiştirmeyi düşünmüyor. Bu yüzde 24, oyunu mutlaka AK Parti’ye verecek. Yani şu an itibariyle AK Parti’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunlar da oylarını AK Parti’ye veriyor ama sorgulamaya başlamış. Halen AK Parti’den vazgeçmiş değiller ama ülkedeki gelişmelere de başka partilerin ne dediklerine de bakıyorlar. Gözleri kapalı değil. Ama sonuçta AK Parti’ye oy vermeyi sürdürmeye yakınlar.

AK Parti’nin limiti 38

Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AK Parti’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AK Parti’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AK Parti-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.

Yüzde 60 hedefi abartı değil

İktidar ve muhalefet blokları olarak baktığımızda parlamento seçimlerinde yüzde 45-55 gibi muhalefetin üstünlüğünde görülüyor. Ben HDP’nin de baraj sorunu olmadığını düşünüyorum. Bu durumda muhalefetin iktidara 10 puan fark atmasıyla Meclis’te önemli bir üstünlük sağlayacağını görüyorum. O yüzden ben muhalefet olarak hedefi yüzde 60 olarak koyduğumu açıkladım. Yani kampanya süresince muhalefetin yüzde 60’ları yakalayabileceğini gördüğüm için. Anketlerdeki rakamlara bakıldığında yüzde 60 hedefi abartılı değil, gerçekçi.

Cumhurbaşkanı ikinci turda

Anketler, Erdoğan’a olan desteğin, AK Parti’ye olan destekten bir miktar daha fazla olduğunu gösteriyor. Ama bu ilk turda kazanmayı sağlamıyor. O nedenle ben ilk turda cumhurbaşkanı seçiminin yüzde 50+1’le sonuçlanmayacağını, ikinci tura kalacağını düşünüyorum. İkinci tur için kendimi de şanslı görüyorum. İkinci turda muhalefetten bir isim cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum.

‘Kılıçdaroğlu çok yapıcı ve çözüm odaklı’

Karamollaoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile eskiye dayanan bir tanışıklıkları bulunmadığını, onu referandumdan bu yana muhalefetin kendi arasındaki görüşme trafikleri sırasında yakından tanıdığını anlattı. Tüm görüşmelerde Kılıçdaroğlu’nu, “Farklı düşüncelere saygılı, dinleyen, anlayan ve çözüm arayan, çok iyi iletişim kurulabilen bir tavır içinde gördüğünü” belirten Karamollaoğlu, “Bu yapıcı ve çözüm odaklı anlayışın, muhalefetin aldığı mesafelerde büyük rol oynadığını” söyledi. Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu’nu muhalefette “en iyi iletişim kurduğu lider” olarak görüyor.

‘Bu bir seçim işbirliği’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek kayıtlı olduğu Çankaya 3. İlçe Seçim Kurulu’nda kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdi. İmza işleminin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, “Hayırlı olsun. Bir görevi yerine getirdik. Bu ilk adım. İnşallah imzalar süratle toparlanır. Arkasından tam olarak çalışmalar başlayacak” diye konuştu. 100 bin imzanın bugün tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, “Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza toplandıktan sonrası ekstra olarak gelir” karşılığını verdi. Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yapılacak ittifak için de, “İttifak konusu da zaten bu sıralarda gerçekleşecek. Bu bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir. Bu da aslında memlekette huzur ve barışın bir arada olmanın ilk adımıdır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun” dedi.