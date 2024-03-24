Sağlık Bakanı Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, bu sabah inme geçirdi. Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir İnanır, ilk müdahalenin ardından entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında " Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başhekim: ''Geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Başhekim Prof. Dr. Sağlam, “Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktoru, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi” dedi.

"Entübe edilerek yoğum bakıma alındı"

İlk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildiğini kaydeden Başhekim Sağlam, “Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi. Entübe olarak yoğun bakıma alındı. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırma yapılmayacak gelişebilecek komplikasyonlar olmadığı sürece. İşlem çok başarılı geçti. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil” ifadelerini kullandı.