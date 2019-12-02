Şamil Tayyar'dan AK Partililere zor soru: ''Madem içinize sinmedi...''

Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti.

Kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün veto edildi.

Erdoğan’ın vetosunun ardından AK Parti Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında kanun teklifini kabul edilmesini eleştiren Tayyar, “Reis, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanunu veto etti. Arkadaşlarımızın da nerdeyse hepsi mutlu. Madem içinize sinmedi, daha önce niye anlatmadınız? Veto eden aklın iknası zor olmasa gerek. Dilerim bu karar, testiyi taşıyanla kıranı ayırmaya da vesile olur” ifadelerini kullandı.