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Sarıgül: ''Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz''

Sarıgül: ''Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu üzerine öfkeli bir şekilde "Bu soruyu sormanı kınıyorum. Biz bunu tarihte yaptık, bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor.

Son olarak, Sarıgül'e bir TikTok videosunda "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı.

Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."

Etiketler tdp Türkiye değişim partisi mustafa sarıgül yunanistan atina
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