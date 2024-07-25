Sırrı Sakık: ''AK Partili bir kadın vekil bize ''o.... ç....'' dedi''

TBMM'deki dün akşamki gergin oturumda AK Parti ile DEM Partili milletvekilleri arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavganın ardından söz alan DEM Partili Sırrı Sakık "Sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza o... ç... dedi" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler sırasında tansiyon düşmedi. Genel Kurul'da, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi'nin 1'nci maddesi görüşülürken söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, bugün Genel Kurul'da yaşanan kavgayı hatırlatarak geçmişte partisine ve milletvekillerine hakaret edildiğini ve yine geçmişte bir kadın milletvekilinin partisine milletvekillerine küfür ettiğini belirtti.

O SÖZLERE AK PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ GELDİ

Sakık'ın "Sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza o... ç... dedi" sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler gelirken Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, tansiyonun yükselmesi üzerine oturuma 15 dakika ara verdi. Oturuma verilen aranın ardından Genel Kurul, kanun teklifinin 2'nci maddesi üzerinde görüşmelerine devam etti.

YUMRUKLU KAVGA DA YAŞANDI

Genel Kurul'da İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Vergi Dilimleri' başlıklı önergesi bölümünde konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Konumuz vergi ama zengine değil, yoksula, emekçiye, emekliye yüklediğiniz, cebinden çaldığınız vergiler. Düşünün, siz maaşınızı çeken bir emekçisiniz, gittiniz bankaya maaşınızı çektiniz. İşçi, emekli olabilirsiniz veya memur olabilirsiniz. O esnada arkanızdan biri geldi, cebinizden çok büyük bir kısmını çaldı. Böyle bir durum yaşarsanız ne yaparsınız, önce bağırırsınız, 'Hırsız var, hırsız var, hırsız var' dersiniz. Sonra gidersiniz polise şikayetçi olursunuz ve bu hırsızı dava edersiniz. Benim az önce anlattığım olayı TÜİK sayesinde AKP her ay düzenli bir şekilde yapıyor. Gelin buraya, 'Hırsız değiliz' deyin" dedi.

AK Parti milletvekilleri Bozan'a tepki gösterdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Verilen arada AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce arbede yaşandı.

CHP milletvekillerinin araya girme çabasına rağmen AK Parti ve DEM Partililer arasında yumruklu kavga yaşandı. DEM Parti'li Bozan'ın Genel Kurul’dan çıkması ile gerginlik yatıştı. Aranın ardından yeniden Genel Kurul yeniden toplandı. Ancak Bozdağ, yaşananlar nedeniyle görüşmelere 40 dakika ara verdi. (DHA)