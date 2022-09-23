''Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?'' diyen Kılıçdaroğlu'na destek
Partililerine "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleştirilen ve CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapmış olduğu çağrı toplantının açılışına damga vurdu. CHP lideri "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek partililere seslendi.
ÖYKÜ SERTER'DEN YANIT
Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ünlü sunucu Öykü Serter'den destek geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öykü Serter, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu gönderisinde "Yeneceğiz. Başkanım." ifadelerini kullandı.
Yeneceğiz.— öykü serter (@Laforizma) September 23, 2022
Başkanım @kilicdarogluk ✌🏻♥️ pic.twitter.com/zQY5cwfgeE
BİR DESTEK DE AHMET ÜMİT'TEN
Kılıçdaroğlu'na bir destek de ünlü şair Ahmet Ümit'ten geldi. Ümit, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı ve "Aydınlık yarınlar, demokratik ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kurmak için yanındayım Kılıçdaroğlu" notunu düştü.
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