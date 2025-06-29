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Türkiye'de bir ''olmaz'' denilen daha oldu: Gerici isyancı Şeyh Sait için iade-i itibar istendi!

Türkiye'de bir ''olmaz'' denilen daha oldu: Gerici isyancı Şeyh Sait için iade-i itibar istendi!
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DEM Parti, Cumhuriyet'e karşı şeriat isteğiyle isyan başlatmasının ardından 1925'te idam edilen Şeyh Sait için iade-i itibar istedi.

İstiklal Mahkemelerinde yargılandıktan sonra idam edilen Şeyh Sait için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) "iade-i itibar" çağrısı geldi.

DEM Parti açıklamasında, idam edilişinin 100'üncü yıldönümü olan (29 Haziran) hilafet yanlısı gerici Şeyh Sait'in iade-i itibarının "süreç" için çok önemli bir adım olacağı vurgulandı.  

Açıklamanın tamamı şöyle: 

"Kürtlüğün iradesine yönelen inkâr politikalarına karşı güçlü bir duruş sergileyen ve Kürt halkının hafızasında önemli bir yere sahip olan Şeyh Sait ve arkadaşlarını katledilişlerinin 100’üncü yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Şeyh Sait’in iade-i itibarının yapılması, geçmişle yüzleşilmesi ve mezar yerlerinin açıklanması Barış ve Demokratik Toplum Süreci için çok önemli bir adım olacaktır."

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Etiketler Şeyh Sait isyan Şeyh Sait isyanı iade i itibar
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