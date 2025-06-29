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Bir seçim anketi daha açıklandı: 4 partili Meclis'te iktidar değişti

Bir seçim anketi daha açıklandı: 4 partili Meclis'te iktidar değişti
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Gündemar Araştırma tarafından yapılan Haziran 2025 kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre bugün bir genel seçim olsa TBMM 4 partiden oluşuyor ve iktidar koltuğuna ise CHP büyük bir farkla oturuyor...

Gündemar Araştırma, "Haziran 2025 Türkiye Gündemi: Geçim Sıkıntısı, Siyasi Gerilim ve Liderlik Yarışı" başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Tele1'in haberine göre son ankette Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler, siyasi olaylar ve ekonomik durumun yanı sıra seçmelerin siyasi parti tercihine de yer verildi.

Araştırmaya ilişkin verilen bilgi şu şekilde:

"2025 Haziran ayı itibarıyla seçmen davranışları, önceki seçimlerin ardından şekillenen siyasi tabloyu hem doğrulayan hem de sorgulayan bir görünüm sergiliyor. Araştırma sonuçları, Türkiye’de siyasetin halen iki ana eksen etrafında döndüğünü gösterse de, seçmenin büyük bir kısmının mevcut partiler karşısında kararsız, eleştirel ve hatta tepkisel bir tutumda olduğunu ortaya koyuyor"

23–26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette kararsızlar dağıtıldığında, CHP yüzde 34.1’lik oy yüzdesi ile birinci parti oldu. CHP’yi, AK Parti ve MHP takip etti.

İşte anketin sonuçları:

Gündemar Araştırma tarafından yapılan Haziran 2025 kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre bugün bir genel seçim olsa TBMM 4 partiden oluşuyor ve iktidar koltuğuna ise CHP büyük bir farkla oturuyor...

CHP: 34.1
AK Parti: 30.8
MHP: 8.9
DEM Parti: 8.2
İYİ Parti: 5.1
Zafer Partisi: 4.8
YRP: 2.4
Anahtar Parti: 2
TİP: 1.3

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