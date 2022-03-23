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  4. Skandal olay: Yoklamada ''var'' gösterilen AK Partili vekil İzmir'den çıktı!

Skandal olay: Yoklamada ''var'' gösterilen AK Partili vekil İzmir'den çıktı!

Skandal olay: Yoklamada ''var'' gösterilen AK Partili vekil İzmir'den çıktı!

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan elektronik yoklamada Meclis'te olmadığı halde yoklamada var olarak gösterilen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'den çıktı.

TBMM'de dün gerçekleşen Genel Kurul'da elektronik yoklama istendi.

Elektronik sisteme giriş yapamayan vekillerin, bir pusulaya adını yazılarak verildiği yoklamada orada bulunmadığı halde 'var' olarak ismi verilen AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yapılan kontrol sonucu Genel Kurul'da olmadığı ortaya çıktı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabında konuya ilişkin, "Meclis Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda yoklama istenmişti. Elektronik yoklamada sisteme giriş yapamayan vekiller bir pusulaya adını yazıp veriyor. Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş isimlerinin pusulaya yazıp verenleri kontrol edince de gerçek ortaya çıkıyor." ifadesini kullanarak Meclis tutanağını paylaştı.

Etiketler Meclis ak parti vekil yoklama izmir
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