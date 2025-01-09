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Son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine gönüllü olarak döndüğünü açıkladı. Buna göre, günde 1.750 Suriyeli ülkesine dönüş yapıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda açıklamada bulundu. Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 52 bin 622 olduğunu açıkladı. 

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

"SON 1 AYDA 52 BİN 622 SURİYELİ DÖNDÜ"

8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar.

Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz.

2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı. 

Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen.

Öncü göçmen adı altında bize müracat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.

Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır.

13 yıl boyunca bizim sınırıma gelip sığınanlara hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Biz tarihin doğru tarafında yer aldık ama yanlış tarafında alanları da hiç unutmayacağız. Her fırsatta da bunu söyledik. Temennimiz şu bir an önce Suriye'de güvenli ortam sağlanması.

Okul arkadaşlarının Muhammed'i yollamasını unutmadık. Bu şekilde çok anektotlar var. Buradan Halep'te Nadya'nın elinden çay almaya da söz veriyoruz.

Bu sınırdan geçtiğimizde o annelerin çocukların sevinçlerini görmemiz lazım. Bu onurlu dönüşü sadece bizlere değil tüm dünyaya da gösteriyoruz. Bu süreci hep uluslararası hukuka uygun kayıt altında yapıyoruz. BM temsilcileri de var, onlar da buna şahitlik ediyor."

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya Suriyeli
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