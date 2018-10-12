Soylu ile Albayrak arasında ipler yine gerildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a verdiği destekle bilinen Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, "Markette işi sulandırmayalım" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Güngör yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 81 il valiliğine gönderilen genelgesini eleştirdi.

Söz konusu genelge ile, fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması istenmişti. Marketlerin denetlenmesi ve Valilerin çıkardığı "genel emir"e uymayanlara ceza kesileceği belirtilmişti.

Soylu'nun genelgesinin, Berat Albayrak'ın enflasyonla mücadele kapsamında sektör temsilcileriyle anlaşma yapıp, indirimlerin uygulanacağını duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Güngör bugünkü yazısında genelgeyle ilgili şunları yazdı:

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında herkesin gönüllü olarak katılacağı bir indirim kampanyası başlatılıyor. Arkasından İçişleri Bakanlığı 81 valiliğe bir genelge gönderiyor. Ne olduğunu inanın anlayamadım. Yani şimdi markete polis mi girecek!

Zaten zabıtalar market market dolaşıp fiyatını artıranları Ticaret Bakanlığı'na bildirmiyor muydu? Bakanlık bunlara gerekeni yapmıyor muydu? Vatandaş ALO 175'e bildirimde bulunmuyor muydu?

Belediyeler bu işi sıkı takip etmiyor muydu?

Hadi valiliklerin devreye sokularak stokçuları yakalamalarını anladım da...

Fiyat indirmeyene idari işlem yapılması ne demek!

Bence, bazen vur deyince öldürüyoruz ve işi amacından saptırıyoruz.

Bırakalım, indirim kampanyasına katılacağını taahhüt edip de bunu yapmayanları hâlâ kazığa devam edenleri vatandaş cezalandırsın.

İnanın, vatandaş indirim logosunu görmediği marketi boykot ederse o market sahibi de malını satamayacağı için mecburi fiyat düşürür."