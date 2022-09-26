TBMM 3 aylık aranın ardından yeniden açılıyor

TBMM, 3 aylık aranın ardından 1 Ekim Cumartesi günü açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak yeni dönemde merakla beklenen düzenlemeler ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 3 aylık aranın ardından 1 Ekim Cumartesi günü açılacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak yeni dönemde merakla beklenen düzenlemeler ele alınacak. Bu düzenlemelerin başında milyonlarca kişinin beklediği EYT yasası da yer alıyor. Ayrıca Meclis'te 6 milyon dar gelirlinin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi ile esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemeler de görüşülecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre; 6 milyon dar gelirlinin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi ile esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemeleri içeren bir ekonomi paketinin Meclis’e sunulacağı konuşuluyor. Bu teklifte, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculuk düzenlemesinin de yer alması bekleniyor.

Yeni dönemin en önemli gündem başlıklarından biri de üzerindeki çalışmalarda sona gelinen ve en geç aralık ayına kadar Meclis’e sunulacağı duyurulan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak. 17 Ekim’de sunulacak bütçe de kasımdaki komisyon, aralıktaki Genel Kurul görüşmeleri nedeniyle Meclis’in önemli mesai harcayacağı işleri arasında yer alacak.

Öte yandan Meclis’in öncelikli işleri arasında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir üye seçimi de bulunuyor. Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile RTÜK’e de yine yeni birer üye seçecek.

Yeni dönemin ilk gündem maddelerinden biri, kamuoyunda “dezenformasyon” teklifi olarak nitelenen Sosyal Medya düzenlemesi olacak. Bu düzenlemede en çok, sosyal medya paylaşımlarına yönelik hapis cezası içermesi nedeniyle tartışılan maddesinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor.