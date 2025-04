TBMM kürsüsünde 6,5 metrelik ''AKP'nin utanç duvarı'' protestosu

TBMM Genel Kurulu’nda 'İklim Kanunu Teklifi görüşülürken, kürsüye çıkan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay Türkiye genelindeki Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan ve tutuklanan 299 gencin isimleri bulunan ve “AKP’nin utanç duvarı” yazılı 6.5 metrelik kağıt rulosunu kürsüde açtı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin TBMM Başkanlığına sunduğu, '19 Mart operasyonunun ekonomiye etkilerinin araştırılması' başlıklı araştırma önergesinin gerekçesini açıklamak üzere söz aldı.

Akay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte ekonomide büyük problemler yaşandığını dile getirdi. Akay, demokratik toplumlarda temel anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz var, biliyorsunuz, tam 299 gencimiz. Bu 6,5 metrelik bir liste. 299 gencimiz demokratik haklarını, anayasal hak ve özgürlüklerini kullanmak istedikleri için haksız yere tutuklular, bir gün bile yatarları yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini bu gençlerimize emanet ettik. Bunlar üniversitelerde okuyor, mühendisi var, doktoru var, maliyecisi, iktisatçısı, işletmecisi var. Her biri kendi alanlarında başarılı böyle öğrenciler, mezun olup ülkemizin istihdamına katkı sağlayacaklar. Annelerinden, babalarından uzak, sınavlarına giremiyorlar. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanan öğrencileri bir an önce serbest bırakın, hukuk kurallarına uyun, bu utanç tablosundan bir an önce vazgeçin. Buradan, şimdi gideceğim, Adalet Bakanlığında da bu listeyi asacağım. Öğrencilerimizin oradan çıkması için gereken her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağız. Umarım vicdanlarınız biraz sızlar ve bu hukuk kurallarına uyarsınız."