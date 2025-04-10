  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM kürsüsünde 6,5 metrelik ''AKP'nin utanç duvarı'' protestosu!

TBMM kürsüsünde 6,5 metrelik ''AKP'nin utanç duvarı'' protestosu

TBMM kürsüsünde 6,5 metrelik ''AKP'nin utanç duvarı'' protestosu
Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu’nda 'İklim Kanunu Teklifi görüşülürken, kürsüye çıkan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay Türkiye genelindeki Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan ve tutuklanan 299 gencin isimleri bulunan ve “AKP’nin utanç duvarı” yazılı 6.5 metrelik kağıt rulosunu kürsüde açtı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin TBMM Başkanlığına sunduğu, '19 Mart operasyonunun ekonomiye etkilerinin araştırılması' başlıklı araştırma önergesinin gerekçesini açıklamak üzere söz aldı.

Akay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte ekonomide büyük problemler yaşandığını dile getirdi. Akay, demokratik toplumlarda temel anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz var, biliyorsunuz, tam 299 gencimiz. Bu 6,5 metrelik bir liste. 299 gencimiz demokratik haklarını, anayasal hak ve özgürlüklerini kullanmak istedikleri için haksız yere tutuklular, bir gün bile yatarları yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini bu gençlerimize emanet ettik. Bunlar üniversitelerde okuyor, mühendisi var, doktoru var, maliyecisi, iktisatçısı, işletmecisi var. Her biri kendi alanlarında başarılı böyle öğrenciler, mezun olup ülkemizin istihdamına katkı sağlayacaklar. Annelerinden, babalarından uzak, sınavlarına giremiyorlar. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanan öğrencileri bir an önce serbest bırakın, hukuk kurallarına uyun, bu utanç tablosundan bir an önce vazgeçin. Buradan, şimdi gideceğim, Adalet Bakanlığında da bu listeyi asacağım. Öğrencilerimizin oradan çıkması için gereken her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağız. Umarım vicdanlarınız biraz sızlar ve bu hukuk kurallarına uyarsınız."

Milletin vekilleri bildiğiniz gibi... Meclis karıştı, vekiller birbirine girdiMilletin vekilleri bildiğiniz gibi... Meclis karıştı, vekiller birbirine girdiGüncel

 

text-ad
Etiketler ak parti'nin utanç duvarı CHP CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay Cevdet Akay milletvekili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı Cumhurbaşkanlığı'nı padişahlık ilan etti Rasim Ozan Kütahyalı Cumhurbaşkanlığı'nı padişahlık ilan etti Asrın felaketi bölgesinde üretilen Türkiye'nin en lezzetli yeşil altını Avrupa'ya gidiyor Asrın felaketi bölgesinde üretilen Türkiye'nin en lezzetli yeşil altını Avrupa'ya gidiyor Aynı günde 4 mevsimi yaşıyor: Bir yanda güneş, bir yanda soğuk, bir yanda yağmur, diğer yanda kar! Aynı günde 4 mevsimi yaşıyor: Bir yanda güneş, bir yanda soğuk, bir yanda yağmur, diğer yanda kar! ORC'nin 17-29 yaş arası seçmenle yaptığı seçim anketi tüm denklemleri bozdu! ORC'nin 17-29 yaş arası seçmenle yaptığı seçim anketi tüm denklemleri bozdu! Zam'aydın Türkiyem! Rakıdan votkaya, cinden liköre alkole yeni zamlar geldi! Zam'aydın Türkiyem! Rakıdan votkaya, cinden liköre alkole yeni zamlar geldi! Usta oyuncu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu Usta oyuncu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu Erdoğan'dan Orhan Gencebay ve Yiğit Bulut'a çok özel atama Erdoğan'dan Orhan Gencebay ve Yiğit Bulut'a çok özel atama Fırtına ve yağış bir ilimizi yıkıp geçti: Okullar tatil edildi! Fırtına ve yağış bir ilimizi yıkıp geçti: Okullar tatil edildi! Akaryakıt fiyatlarında isyan ettiren rekor indirimlere bir indirim daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarında isyan ettiren rekor indirimlere bir indirim daha geliyor! 13 üniversiteye yeni rektör atandı 13 üniversiteye yeni rektör atandı
Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti! Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti! Özel ikinci ''cunta'' çıkışı: '''Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntanın başıdır'' Özel ikinci ''cunta'' çıkışı: '''Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntanın başıdır'' Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Bahçeli için yazdıklarından sonra tutuklanan astrolog hakkıında karar çıktı Bahçeli için yazdıklarından sonra tutuklanan astrolog hakkıında karar çıktı Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı! Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı! AK Parti'de yeni kriz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Parti'de yeni kriz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiler! Yerli SİHA Bayraktar TB2'den gökyüzünde SOLOTÜRK'ü kıskandıran şov! Yerli SİHA Bayraktar TB2'den gökyüzünde SOLOTÜRK'ü kıskandıran şov! Fatih Altaylı'dan kendisini hedef gösteren Cem Küçük'e çok sert yanıt! Fatih Altaylı'dan kendisini hedef gösteren Cem Küçük'e çok sert yanıt! Burcu Kirman'dan da ayrılan Bülent Şakrak yine aşık oldu Burcu Kirman'dan da ayrılan Bülent Şakrak yine aşık oldu Kız yurdunda cinayet iddiası gündeme bomba gibi düştü Kız yurdunda cinayet iddiası gündeme bomba gibi düştü