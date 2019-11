TBMM’de Bülent Ecevit tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda Dijital hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması Hakkı’nda Kanun teklifi görüşülüyor. Görüşmelerin 13. maddesi görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuşmasında AK Parti’yi eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, eski Başbakan Bülent Ecevit’in ABD Başkanı Bill Clinton ile çekilmiş bir fotoğrafını hatırlattı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Zengin’i sert bir dille eleştirdi. Özkoç, Ecevit’ten bahsederek, "Sayın Ecevit, Alparslan Türkeş’le de nasıl konuşacağını biliyordu, Süleyman Demirel’le de nasıl konuşacağını biliyordu, Bill Clinton’la da nasıl konuşacağını biliyordu; Kıbrıs’a çıkartma yaparken de Amerika Birleşik Devletleri’ne nasıl cevap vereceğini bilen bir liderdi’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, şöyle konuştu:

"KİMSEDEN BÖYLE BİR EDEP DERSİ ALACAK DEĞİLİM"

’’Sayın Başkanım, Sayın Özkoç’un bana söylediklerini kendisine iade ediyorum. Ben, ciddiyim, ne yaptığımı biliyorum, söylediğim her bir kelimeyi iradi olarak kullanıyorum. Burada konuşan insanlar bakın, arkadaşlarımız tek tek her kelimeyi yazıyor. Niçin yazıyorlar bunları? Tarihe not düşmek için yazıyorlar. Eğer siyasetin içerisinde milletvekili olarak, grup başkan vekili olarak, Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak varsanız hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir, hesap da verirsiniz, gündeme de gelir. Biz, buralarda hep konuşuyoruz. Rahmetli İnönü’den bahsetmiyor muyuz? İyi yaptığına ’İyi yaptı’ diyoruz, yanlış yaptığına ’Yanlış yaptı’ diyoruz. Biz, Kıbrıs’la alakalı yapılan her şey için teşekkür ederiz ama yaptığı yanlış için de bunu söyleyebiliriz. İnsanlar vefatından sonra tabu hâline gelmiyor.O sebeple, hiç kimseden böyle bir edep dersi, nasıl konuşacağıma dair nasihat alacak değilim.’’

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Celal Adan oturuma ara verdi. Ara verildikten sonra da tartışma devam ederken aradan sonra Başkan Vekili Adan oturumu açtı.

Özkoç, üslubundan dolayı Zengin’den özür diledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Zengin, Özkoç’a teşekkür etti. Zengin, eski Başbakan Bülent Ecevit’in sözlerini hatırlatarak, ’’Eski bir Başbakan kürsüye gelerek yemin etmek isteyen Merve Kavakçı’ya ’Bu kadına haddini bildirin’ diye bağırmıştır. Başörtülü olduğu için bu yapıldı. Bu cümleleri savunacak bir şey söylemeyin. Kılıçdaroğlu, ’biz başörtülü kadınlara haksızlık yaptık’ dedi. Hangi başı açık kadının başına bir şey gelirse sonuna kadar varım" şeklinde konuştu.