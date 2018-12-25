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  4. 25 Aralık 2018 14:00

Tek tip askerlik ne zaman başlayacak ?

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı tek tip askerlik çalışması için binlerce genç askeri tabirle "hazır kıta" bekliyor ancak henüz sistemin ne zaman gireceği belli değil.

Tek tip askerlik ne zaman başlayacak ?
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milyonlarca vatandaşın heyecanla takip ettiği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili konuştu. Bakan Akar, ‘tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz.’ demişti.

“KALICI ÇÖZÜM ARIYORUZ”

Akar bugün yaptığı açıklamada ise, “Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin. Herkes öngörebilsen, çalışmalarını faaliyetlerin ona göre planlayabilsin şeklinde.” dedi.

Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim “Tek tip askerlik” olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor.

BAZI MESLEKLERE ÖZEL ASKERLİK

Yeni sistemde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı ön görülürken, bu kapsamda; öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor.

Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yazın yerine getirmeleri sağlanacak.

NİHAİ HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK

Yapılan düzenlemelerin asıl hedefi profesyonel askerlik. Profesyonel orduya geçişin büyük oranda yapıldığını belirtiliyor. Örneğin; Doğu ve Güneydoğu’da silah altında bulunan askerlerin çoğu, artık profesyonel asker. Yen sistem ile birlikte askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar ön saflarda yer almayacak.

mehmetçik , hulusi akar , tek tip askerlik
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