Türkiye'den Şam'a ilk ziyaret: MİT Başkanı Kalın tarihi camide namaz kıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti. Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren kanlı iktidarının devrilmesinin ardından Muhammed el-Beşir liderliğinde geçici hükümet kuruldu.

Gözler geçici hükümetin çalışmalarına çevrilirken, Türkiye'den Suriye'ye ilk ziyaret gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, başkent Şam'ı ziyaret etti.

Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.