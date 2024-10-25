TUSAŞ saldırısını araştırma önerisi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP’nin; dün TUSAŞ’a yapılan terör saldırısının tüm yönleriyle araştırılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Bu hain saldırı sonrasında; tetiği çeken teröristlerin arkasında kimin eli olduğu, bu elin amacı, saldırının zamanlaması ve yeri, saldırının önlenememesi nedeniyle oluşan zafiyetin sorumlusu kimlerdir sorularına yanıt aranmalıdır" dedi.

CHP, dün TUSAŞ’a yapılan terör saldırısının tüm yönleriyle araştırılması için grup önerisi getirdi. Grup önerisi üzerine söz alan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, saldırının zamanlamasına işaret etti. Saldırının yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınmasının yetersiz kalacağını belirten Ünver şunları söyledi:

"Saldırının zamanlamasının manidarlığı ortadadır. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler böylesi bir zaman diliminde güvenlik ve istihbarat birimlerimizin daha dikkatli olmasını gerektirmekteydi. Siyaset dünyasından yapılan bazı açıklamaların, yapılan yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerin olduğu bir dönemde böylesi hain bir saldırı ihtimali düşünülmeli ve bu hainlik önlenmeliydi. Benzer hain saldırıları çözüm sürecinde ve 7 Haziran- 1 Kasım dönemlerinde gördük. Bu hain saldırı sonrasında; tetiği çeken teröristlerin arkasında kimin eli olduğu, bu elin amacı, saldırının zamanlaması ve yeri, saldırının önlenememesi nedeniyle oluşan zaafiyetin sorumlusu kimlerdir sorularına yanıt aranmalıdır. TUSAŞ'a yapılan bu saldırı yalnızca bir kurumun güvenliğini değil aynı zamanda ülkemizin geleceğini de tehdit etmektedir."

Ancak CHP’nin; TUSAŞ’a yapılan terör saldırısının tüm yönleriyle araştırılması önerisi TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ret oylarıyla reddedildi.